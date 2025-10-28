Разгадана тайна предсказаний древних майя

Sci Adv: Для предсказания затмений майя использовали лунно-календарный цикл

Ученые раскрыли, каким образом цивилизация майя смогла предсказывать солнечные затмения с невероятной точностью задолго до появления телескопов и астрономических моделей. Исследование, опубликованное в журнале Science Advances (Sci Adv), показало, что знаменитая таблица затмений из Дрезденского кодекса на самом деле представляла собой тщательно выверенную систему, объединяющую знания о движении Луны и религиозный календарь майя.

Специалисты выяснили, что таблица охватывает 405 лунных месяцев — это примерно 11 960 дней, или 46 циклов их 260-дневного ритуального календаря. Именно это совпадение позволило майя гармонизировать лунные и солнечные циклы и определять даты затмений с исключительной точностью. Изначально таблица служила лунным календарем, впоследствии адаптированным под астрологические нужды.

Авторы также раскрыли секрет долговечности системы. Вместо того чтобы начинать расчеты заново после завершения цикла, жрецы майя создавали перекрывающиеся таблицы — каждая новая начиналась за 223 или 358 месяцев до окончания предыдущей. Это позволяло постоянно корректировать накопившиеся ошибки и сохранять точность предсказаний более чем на 700 лет.

Таким образом, древние астрономы не просто наблюдали за небом, а создали уникальную математическую модель, где сакральное время и астрономия были тесно связаны. По мнению исследователей, это одно из самых впечатляющих достижений древней науки, демонстрирующее, насколько глубоко майя понимали закономерности движения небесных тел.

В мае археологи обнаружили в северной Гватемале древний город майя возрастом около 3000 лет.