Рекламу научили подстраиваться под интересы россиян

Рекламу от VK научили реагировать на интересы пользователя за 90 секунд

В VK Рекламе появилась новая технология Full Stream Attribution (FSA). Она помогает быстрее понять интересы пользователя и показать ему подходящую рекламу почти в реальном времени. Об этом говорится в пресс-релизе, который имеется в распоряжении «Ленты.ру».

Если раньше рекламной системе требовалось от четырех до шести часов, чтобы «узнать», какие товары или услуги заинтересовали человека, теперь этот процесс занимает всего полторы минуты. Благодаря этому объявления становятся точнее, а эффективность рекламных кампаний выше.

Технология работает на другом принципе приватности. Вместо привычных cookies и Device ID система использует зашифрованную и обезличенную информацию о номере телефона как идентификатор. Это позволяет быстро и безопасно передавать данные о поведении пользователя прямо в систему оптимизации VK Рекламы без посредников и задержек.

«FSA — новый взгляд на атрибуцию, совмещающий в себе более четкое понимание пользователя и безопасность данных. Благодаря технологии становится возможна гиперперсонализация рекламного месседжа. Объявления формируются на базе товарного фида и автоматически подстраиваются под конкретного пользователя. По итогам первых тестов с нашими рекламодателями мы уже видим эффективный результат — ДРР (доля рекламных расходов) у таких кампаний снижается в 5-6 раз», — рассказала операционный директор VK Рекламы Ирина Совик.

Технология уже прошла тестирование и показала хорошие результаты. Данные передаются напрямую через API, а система автоматически обновляет прогноз интересов и ставки по каждому пользователю. Вся информация шифруется, что полностью исключает утечку личных данных.

