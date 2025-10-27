Популярная соцсеть представила новый инструмент развития авторов и объединения зрителей

«Тренды» в VK Клипах помогут росту авторов и объединению пользователей

Российская социальная сеть «ВКонтакте» представила «Тренды» в VK Клипах. Этот инструмент поможет авторам и брендам расширять аудиторию, а зрителей объединит вокруг актуальных тем. Об этом обновлении сообщила пресс-служба соцсети.

«"Тренды" в VK Клипах помогают авторам и брендам расширять аудиторию, участвуя в популярных темах и актуальных обсуждениях. Для зрителей это возможность получать больше интересного контента и поводов для диалога», — говорится в публикации.

В новом разделе будут собраны актуальные тренды и календарь заметных событий — они подскажут авторам, что популярно сейчас и что может вызвать интерес в будущем.

В пресс-службе соцсети объяснили, что актуальные тренды будут встроены в процесс создания коротких видео: на этапе публикации авторы видят подсказки с популярными хештегами и музыкой. Клипы с трендовым хештегом или треком становятся заметными в ленте и чаще попадают в поле внимания: алгоритмы учитывают актуальность темы и интересы зрителей, помогая качественным роликам выходить на более широкую аудиторию.

Ранее сообщалось, что ведущий российский разработчик корпоративного ПО VK Tech представил обновленную версию коммуникационной платформы для бизнеса VK WorkSpace. После обновления платформа позволит компаниям еще эффективнее настроить управление правами пользователей, а сотрудникам — оптимизировать рабочие процессы и вести переписку в мессенджере с коллегами из других организаций.

Кроме того, платформа облачных сервисов VK Cloud и магазин приложений RuStore создали новую программу поддержки геймдев-компаний из стран Азии. Все это поможет россиянам скачивать игры из Китая и Вьетнама быстрее. В рамках программы паблишерам предоставят специальные условия на использование облачной платформы от VK Cloud. Также утверждается, что им оформят дополнительные возможности поддержки от RuStore.