Рогов призвал Балицкого трижды извиниться

Рогов призвал Балицкого извиниться перед Катющенко, Памфиловой и всеми курянами

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале призвал губернатора Запорожской области Евгения Балицкого трижды извиниться.

По его словам, Балицкий должен принести свои извинения члену региональной избирательной комиссии Галине Катющенко, председателю Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой, а также всем жителям Курской области.

«Извиниться за ту ложь и оскорбления, которые вы себе позволили в отношении честных и порядочных людей и сделали это в статусе главы Запорожской области, попутно оскорбив и всех нас», — написал он.

Ранее Балицкого на федеральном уровне обвинили в превышении полномочий. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обратится в прокуратуру из-за того, что чиновник неправомочно освободил от обязанностей Катющенко.