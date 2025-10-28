Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:21, 28 октября 2025Россия

Рогов призвал Балицкого трижды извиниться

Рогов призвал Балицкого извиниться перед Катющенко, Памфиловой и всеми курянами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Рогов

Владимир Рогов. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале призвал губернатора Запорожской области Евгения Балицкого трижды извиниться.

По его словам, Балицкий должен принести свои извинения члену региональной избирательной комиссии Галине Катющенко, председателю Центральной избирательной комиссии Элле Памфиловой, а также всем жителям Курской области.

«Извиниться за ту ложь и оскорбления, которые вы себе позволили в отношении честных и порядочных людей и сделали это в статусе главы Запорожской области, попутно оскорбив и всех нас», — написал он.

Ранее Балицкого на федеральном уровне обвинили в превышении полномочий. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обратится в прокуратуру из-за того, что чиновник неправомочно освободил от обязанностей Катющенко.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы не сталкивались с этим 60 лет». Как Британия готовится к отправке войск на Украину и с какими проблемами столкнулся Лондон?

    Сийярто назвал условие для мира в Европе

    Рогов призвал Балицкого трижды извиниться

    Военкор призвал главу Запорожской области не приписывать себе заслуги военных

    В Госдуме разъяснили законопроект о привлечении резервистов

    Россиян предупредили об обмане мошенников от имени ФНС

    Мирный житель погиб при атаке ВСУ по российскому региону

    Хинштейн раскритиковал губернатора Запорожской области

    В Петербурге снова задержали исполняющих песни иноагентов музыкантов

    В США оценили способность «Буревестника» обойти «Золотой купол»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости