Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:55, 28 октября 2025Силовые структуры

Россиян предупредили об обмане мошенников от имени ФНС

В МВД предупредили россиян о новой схеме мошенников от имени ФНС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В завершении календарных периодов и в преддверии официального срока подачи декларации 3-НДФЛ мошенники активно начинали обманывать россиян от имени Федеральной налоговой службы (ФНС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

Россиян предупредили, что мошенники разработали схему обмана от имени ФНС.

«Злоумышленники используют эту "официальную" маску и действуют по нескольким сценариям: звонок "из налоговой", где сообщают, что работодатель "не передал декларацию", и просят "заполнить форму онлайн", одновременно требуя назвать код из СМС для "подтверждения"», — объяснили в МВД.

Ранее стало известно, что аферисты придумали новую легенду для обмана россиян. В частности, они стали использовать в своих схемах ограничения на количество сим-карт, которые может оформить на себя гражданин.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы не сталкивались с этим 60 лет». Как Британия готовится к отправке войск на Украину и с какими проблемами столкнулся Лондон?

    В Госдуме разъяснили законопроект о привлечении резервистов

    Россиян предупредили об обмане мошенников от имени ФНС

    Мирный житель погиб при атаке ВСУ по российскому региону

    Хинштейн раскритиковал губернатора Запорожской области

    В Петербурге снова задержали исполняющих песни иноагентов музыкантов

    В США оценили способность «Буревестника» обойти «Золотой купол»

    На Украине начали продавать шоколад с личинками

    В Минобороны отчитались о сбитых над российскими регионами беспилотниках

    В России оценили идею создать союз Венгрии, Словакии и Чехии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости