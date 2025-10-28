Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
02:30, 28 октября 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали продлевающую жизнь сезонную ягоду

Врач Гандельман заявил, что клюква продлевает жизнь
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Кардиолог Герман Гадельман и офтальмолог Михаил Коновалов назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале сезонную ягоду, которая продлевает жизнь. Выпуск с объяснениями врачей доступен на сайте телеканала.

Гандельман отметил, что таким свойством обладает клюква. По его словам, в 100 граммах этой ягоды содержится восемь суточных доз антоцианов — веществ, защищающих клетки от свободных радикалов. Врач объяснил, что свободные радикалы повреждают клеточную структуру и провоцируют развитие злокачественных опухолей. Клюква же препятствует этому процессу, благодаря чему продлевает жизнь.

Коновалов добавил, что в этой ягоде содержится витамин C, полезный для сосудов и зрения. «Если сосуды ломки, происходят кровоизлияния, которые отслаивают сетчатку и приводят к ее дистрофии (...) Будет здоровая сетчатка — мы будем видеть хорошо всегда», — уточнил врач.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург назвал россиянам напиток долгожителей. Таковым он счел какао.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Сахалине произошел блэкаут. Перед этим жители заметили загадочную вспышку в районе ТЭЦ

    Российские военные взяли под контроль отвечающую за снабжение ВСУ дорогу

    Тревел-блогерша описала отличие Панамы от России фразой «никто не орет, не хамит»

    В Британии назвали линию боевого соприкосновения на Украине зоной убийств

    Из-за блэкаута на Сахалине остановилась подача тепла и воды

    Пчелы из разрушенного улья до смерти изжалили отца и дочь

    Некоторым пенсионерам захотели компенсировать стоимость лекарств

    Названы главные секреты долголетия

    Губернатор объяснил отключение света после загадочной вспышки на Сахалине

    Причину блэкаута на Сахалине объяснили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости