Россиянам назвали продлевающую жизнь сезонную ягоду

Врач Гандельман заявил, что клюква продлевает жизнь

Кардиолог Герман Гадельман и офтальмолог Михаил Коновалов назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале сезонную ягоду, которая продлевает жизнь. Выпуск с объяснениями врачей доступен на сайте телеканала.

Гандельман отметил, что таким свойством обладает клюква. По его словам, в 100 граммах этой ягоды содержится восемь суточных доз антоцианов — веществ, защищающих клетки от свободных радикалов. Врач объяснил, что свободные радикалы повреждают клеточную структуру и провоцируют развитие злокачественных опухолей. Клюква же препятствует этому процессу, благодаря чему продлевает жизнь.

Коновалов добавил, что в этой ягоде содержится витамин C, полезный для сосудов и зрения. «Если сосуды ломки, происходят кровоизлияния, которые отслаивают сетчатку и приводят к ее дистрофии (...) Будет здоровая сетчатка — мы будем видеть хорошо всегда», — уточнил врач.

