Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:50, 28 октября 2025Силовые структуры

Россиянин решился на покушение на российского депутата

Астраханца осудили на 15 лет за сотрудничество с разведкой Украины
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы Владимира Савина за передачу информации об объектах инфраструктуры на юге России. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, осужденный согласился приехать на Украину и пройти обучение по огневой и минно-взрывной подготовке для покушения на жизнь депутата Думы Астраханской области. Кроме того, он собирал и передавал данные о морском торговом порте в Астраханской области и о строительстве подземного сооружения в Крыму.

В декабре 2023 года Савин заполнил анкеты для вступления в «Легион "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен). Его задержали при получении поддельного удостоверения личности гражданина Казахстана.

Ранее стало известно, что Херсонский областной суд приговорил к 12,5 года лишения свободы 30-летнюю местную жительницу Юлию Станику, переводившую деньги Вооруженным силам Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер звезда «Полицейского с Рублёвки» Роман Попов

    Большинство россиян сталкиваются с проблемами в поликлиниках. Как застраховать себя?

    Москвичей призвали готовиться к дождям вместо снега

    Шойгу назвал процент долетающих до российской критической инфраструктуры беспилотников

    Бывший владелец аэропорта Домодедово обжаловал его изъятие

    Жителей российского региона предупредили о тяжелой зиме

    Врач рассказала о пользе стресса в некоторых случаях

    Жители российского региона поделились подробностями блэкаута

    В России ответственную за отлов бродячих собак арестовали из-за нападения на мальчика

    Производство грузовиков в России схлопнулось

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости