Россиянин решился на покушение на российского депутата

Астраханца осудили на 15 лет за сотрудничество с разведкой Украины

Южный окружной военный суд приговорил к 15 годам лишения свободы Владимира Савина за передачу информации об объектах инфраструктуры на юге России. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, осужденный согласился приехать на Украину и пройти обучение по огневой и минно-взрывной подготовке для покушения на жизнь депутата Думы Астраханской области. Кроме того, он собирал и передавал данные о морском торговом порте в Астраханской области и о строительстве подземного сооружения в Крыму.

В декабре 2023 года Савин заполнил анкеты для вступления в «Легион "Свобода России"» (признан в РФ террористической организацией и запрещен). Его задержали при получении поддельного удостоверения личности гражданина Казахстана.

Ранее стало известно, что Херсонский областной суд приговорил к 12,5 года лишения свободы 30-летнюю местную жительницу Юлию Станику, переводившую деньги Вооруженным силам Украины.