Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:33, 24 октября 2025Силовые структуры

Жительница Херсонской области попала в колонию за денежные переводы

В Херсонской области женщину осудили на 12,5 года за денежные переводы ВСУ
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Херсонский областной суд приговорил к 12,5 года лишения свободы 30-летнюю местную жительницу Юлию Станику, переводившую деньги Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, с сентября 2023 года по январь 2024 года женщина через мобильное приложение переводила деньги на счет иностранного банка. Эти деньги использовались для финансовой поддержки украинской армии.

Станика признана виновной по статье 275 («Государственная измена») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее в Херсонской области осудили на 12 лет местного жителя Олега Скотаря за шпионаж в пользу Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыт масштаб атак ВСУ умными авиабомбами на российские объекты

    Премьер Бельгии высказался о законности конфискации российских активов

    Россиян предостерегли от трех опасных ошибок при лечении простуды

    26-летнюю блогершу доставили в больницу с ножевыми ранениями

    Угнавший авто подросток устроил гонку в стиле GTA на российских улицах

    Уходящий в армию Macan выставил на продажу свой BMW

    Экс-премьер Украины предрек превращение страны в военное поселение

    Крупнейший индийский импортер нефти из России ускорил закупки на других рынках

    Белоусову показали платформу-робота для доставки дронов

    Появились подробности об ответных ударах российских войск по украинским объектам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости