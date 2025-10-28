Российская гимнастка позанималась йогой с обнаженными ягодицами

Российская гимнастка Анна Канюк позанималась йогой в откровенном купальнике

Мастер спорта по художественной гимнастике, основательница студии растяжки Topstretching Анна Канюк позанималась йогой в откровенном виде. Данный пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), насчитывающем 1,2 миллиона подписчиков.

31-летняя блогерша снялась на песчаном пляже на фоне моря. Она предстала перед камерой в розовом купальнике, который обнажал ее спину и ягодицы.

Пользователи сети оценили кадры спортсменки в комментариях. «Красавица», «Ты феноменальна», «Невероятная», «Восхищаюсь», — заявили юзеры.

Ранее в октябре Анна Канюк приняла откровенную позу в купальнике для фото.