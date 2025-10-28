ВС РФ перехватили радиопереговоры командования ВСУ во время обороны

Российские военные перехватили переговоры командования ВСУ во время оборонительных действий украинской армии. Об этом рассказали РИА Новости в российских силовых структурах.

«Перехватом радиопрограммы было установлено, что военнослужащий с позывным "Кава" выполняет боевых задачи в составе 85-го отдельного батальона 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ», — отметил собеседник агентства.

Помимо этого, «Кава» является командиром одного из подразделений. Украинский военный в ходе ведения оборонительных действий докладывал своему бойцу о том, что штурмовики ВС РФ оперативно произвели зачистку позиций украинских сил.

Он добавил, что командование ВСУ призывало своих солдат не покидать оборонительные позиции, несмотря на успешных действия армии России.

Ранее сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины отправило в Красноармейск (украинское название — Покровск) спецназ Главного управления разведки Минобороны Украины. Как уточнялось, бойцы спецназа были отправлены на данный участок фронта после приказа главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

До этого Генштаб Вооруженных сил Украины заявил о тяжелой ситуации в Покровске, но отрицает окружение.