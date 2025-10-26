Бывший СССР
Генштаб ВСУ отказался признать окружение войск под Покровском

Генштаб ВСУ заявил о тяжелой ситуации в Покровске, но отрицает окружение
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: РИА Новости

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявил о тяжелой ситуации в Покровске, но отрицает окружение. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

После заявления российского командования об окружении украинских войск в Покровске Генеральный штаб ВСУ не подтвердил эту информацию. Он сообщил о напряженной ситуации и о том, что в городе идут уличные бои.

По данным украинского Генштаба, российские войска собрали в городе группировку численностью около 200 военнослужащих. При этом ВСУ заявляют об освобождении сел Кучеров Яр и Сухецкое.

Ранее была объяснена тактика Вооруженных сил России в окруженных Купянске и Покровске.

