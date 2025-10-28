ВСУ паникуют и дезертируют во время оборонительных действий

Российские бойцы во время операции по радиоперехвату на днепропетровском направлении установили, что украинские военные паникуют и дезертируют в ходе оборонительных действий. Об этом рассказали в российских силовых структурах, пишет РИА Новости.

«В радиосетях 85-го отдельного батальона 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ возникают панические настроения и убытие подразделения с оборонительных позиций», — отметил собеседник агентства.

По его словам, профессионализм российской армии является причиной панических настроений противника.

26 октября сообщалось, что в радиоперехватах Вооруженных сил Украины заметна паника в рядах 63-й бригады под Красным Лиманом. Как отмечалось, для подразделения на этом участке линии соприкосновения сложилась тяжелая ситуация.

Ранее сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины пытается скрыть случаи массового дезертирства в своей армии. При этом реальное число дезертиров среди украинских военных может превышать 250 тысяч.