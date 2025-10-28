Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:32, 28 октября 2025Бывший СССР

Российские военные зафиксировали панику и дезориентацию в рядах ВСУ

ВСУ паникуют и дезертируют во время оборонительных действий
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

Российские бойцы во время операции по радиоперехвату на днепропетровском направлении установили, что украинские военные паникуют и дезертируют в ходе оборонительных действий. Об этом рассказали в российских силовых структурах, пишет РИА Новости.

«В радиосетях 85-го отдельного батальона 105-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ возникают панические настроения и убытие подразделения с оборонительных позиций», — отметил собеседник агентства.

По его словам, профессионализм российской армии является причиной панических настроений противника.

26 октября сообщалось, что в радиоперехватах Вооруженных сил Украины заметна паника в рядах 63-й бригады под Красным Лиманом. Как отмечалось, для подразделения на этом участке линии соприкосновения сложилась тяжелая ситуация.

Ранее сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины пытается скрыть случаи массового дезертирства в своей армии. При этом реальное число дезертиров среди украинских военных может превышать 250 тысяч.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ЕС придумали новую схему с российскими замороженными активами

    Amazon запланировал крупнейшее сокращение сотрудников

    Страна ЕС захотела создать альянс скептиков по Украине

    Российскому ребенку оторвало половину пальца на детской площадке

    Рубио назвал нечестным отказ главы МИД Японии перевести его слова

    Семь землетрясений обрушились на российский регион

    Венесуэла расторгнет газовые соглашения с Тринидадом и Тобаго из-за США

    На Сахалине рассказали о сроках восстановления теплоснабжения

    Медбрат изнасиловал юношу в больничном туалете

    Маск потребовал выплату в триллион долларов и пригрозил уйти из Tesla

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости