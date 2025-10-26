Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
04:38, 26 октября 2025Бывший СССР

В радиоперехватах ВСУ заметили панику

РИАН: В радиоперехватах ВСУ заметна паника в 63-й бригаде по Красным Лиманом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mykhaylo Palinchak / Globallookpress.com

В радиоперехватах Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметна паника в рядах 63-й бригады под Красным Лиманом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Отмечается, что для подразделения на этом участке линии соприкосновения сложилась тяжелая ситуация.

«В радиоперехватах встречается паника, несогласованность действий и связи между подразделениями», — заявил собеседник агентства.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные продвигаются к Красному Лиману. По его словам, наступление приближает снятие водной блокады в республике.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ОСАГО, налоги и связь. Юрист рассказала, какие изменения законов и правил ждут россиян в ноябре

    Российские военные рассказали о гибели иностранных наемников в ДНР

    Российские артиллеристы нанесли групповой удар по ВСУ под Красноармейском

    Офисным сотрудникам назвали варианты для подработки осенью

    На подлете к Москве сбили беспилотник

    Глава МИД КНДР посетит Россию и Белоруссию

    Историк рассказал о поддержке японцами России в конфликте с Украиной

    В радиоперехватах ВСУ заметили панику

    Бойцы «Ахмата» рассказали об использовании трофейных гексакоптеров

    «Ашан» зарегистрировал в России новый товарный знак

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости