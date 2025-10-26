РИАН: В радиоперехватах ВСУ заметна паника в 63-й бригаде по Красным Лиманом

В радиоперехватах Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметна паника в рядах 63-й бригады под Красным Лиманом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Отмечается, что для подразделения на этом участке линии соприкосновения сложилась тяжелая ситуация.

«В радиоперехватах встречается паника, несогласованность действий и связи между подразделениями», — заявил собеседник агентства.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные продвигаются к Красному Лиману. По его словам, наступление приближает снятие водной блокады в республике.