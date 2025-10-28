Российский боец рассказал о тактике обхода ловушек ВСУ в лесах

ВСУ выжигали в лесах прогалины, пытаясь поймать российских солдат

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выжигали в лесах в Запорожской области прогалины, пытаясь поймать российских солдат, наступавших на Новониколаевку. Об этом сообщил командир группировки войск Восток, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, российские бойцы разработали и применили тактику обхода ловушек. В частности, солдаты несколько раз меняли маршруты и проводили рекогносцировку (визуальное изучение местности лично командиром и офицерами штабов).

Командир подчеркнул, что ВСУ использовали мирных жителей в качестве живого щита. В этих ситуациях российские войска разделялись на мелкие группы и точечно ликвидировали противника.

Ранее украинский эксперт по связи Сергей Бескрестнов рассказал, что Вооруженные силы Российской Федерации начали использовать новую тактику по поиску экипажей украинских дронов. По его словам, для этих целей используется FPV-дрон с большим АКБ.