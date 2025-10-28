Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:20, 28 октября 2025Бывший СССР

Российский боец рассказал о тактике обхода ловушек ВСУ в лесах

ВСУ выжигали в лесах прогалины, пытаясь поймать российских солдат
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выжигали в лесах в Запорожской области прогалины, пытаясь поймать российских солдат, наступавших на Новониколаевку. Об этом сообщил командир группировки войск Восток, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, российские бойцы разработали и применили тактику обхода ловушек. В частности, солдаты несколько раз меняли маршруты и проводили рекогносцировку (визуальное изучение местности лично командиром и офицерами штабов).

Командир подчеркнул, что ВСУ использовали мирных жителей в качестве живого щита. В этих ситуациях российские войска разделялись на мелкие группы и точечно ликвидировали противника.

Ранее украинский эксперт по связи Сергей Бескрестнов рассказал, что Вооруженные силы Российской Федерации начали использовать новую тактику по поиску экипажей украинских дронов. По его словам, для этих целей используется FPV-дрон с большим АКБ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Сахалине произошел блэкаут. Перед этим жители заметили загадочную вспышку в районе ТЭЦ

    В Сумскую область перебросили подразделения ВСУ с РСЗО HIMARS

    Дрон ВСУ вновь атаковал гражданский автомобиль в Брянской области

    На Сахалине восстановили электроснабжение

    США и Япония подписали соглашение о «новой золотой эре» альянса

    Самолет МС-21 совершил посадку в Иркутске после испытательного полета

    ВСУ нанесли удары по Белгородской дамбе во время ремонтных работ

    Маск сравнил «Грокипедию» и Википедию

    Samsung начнет показывать рекламу на холодильниках

    Россиян предупредили о неочевидном вреде глинтвейнов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости