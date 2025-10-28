Бывший СССР
Российский командир оценил экипировку наемников ВСУ

Боец ВС РФ Баха: У наемников более качественная экипировка, чем у бойцов ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Иностранные наемники украинской армии экипированы лучше, чем бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости рассказал командир отделения группировки российских войск «Восток» с позывным «Баха».

«Наемник одет более качественно. Есть у них уставная форма, которую выдают всем, а у наемника — бронежилет получше, рюкзак какой-то тактический», — оценил он экипировку.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) РФ часто находят иностранные жетоны, которые говорят о принадлежности наемника ВСУ.

Ранее сообщалось, что украинское командование неоднократно использовало наемных бойцов в качестве заградительных подразделений. Перехваты радиопереговоров подтверждают, что иностранные наемники находятся на второй линии и контролируют действия разных украинских подразделений на передовой.

    Все новости