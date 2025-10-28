Бывший СССР
Российский командир рассказал об использовании ВСУ наемников в качестве заградотрядов

Боец Красноярск: ВСУ используют заградотряды из иностранных наемников в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Markiian Lyseiko / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Иностранные наемники, воюющие на стороне ВСУ, выполняют функции заградительных подразделений. Также они не дают недавно мобилизованным украинцам покинуть позиции на константиновском участке фронта в ДНР, сообщил командир батальона Южного военного округа с позывным Красноярск, пишет РИА Новости.

«Это все, кого мобилизовали недавно. Все, кого мы берем (в плен — прим. "Ленты.ру".), поголовно говорят, что их насильно мобилизовали. И они максимум два месяца находятся на фронте», — отметил военный.

По словам комбата, перехваты радиопереговоров подтверждают, что иностранные наемники находятся на второй линии и контролируют действия разных украинских подразделений на передовой

Когда противник начинает отступать с передовых позиций, мобилизованных украинцев все равно назад пытаются загнать, отметил Красноярск.

Ранее боец с позывным Амур также рассказал, что иностранные наемники Вооруженных сил Украины использовались в качестве заградотряда у населенного пункта Первомайское. По его словам, в самом населенном пункте оборону удерживали мобилизованные солдаты украинской армии без достаточной подготовки при поддержке операторов БПЛА.

На прошлой неделе сообщалось, что в Харьковской области ударом РСЗО уничтожено крупное скопление бойцов ВСУ.

    Все новости