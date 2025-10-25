Бывший СССР
Крупное скопление бойцов ВСУ уничтожили ударом РСЗО

В Харьковской области ударом РСЗО уничтожено крупное скопление бойцов ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress

Крупное скопление бойцов 22-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) ликвидировано в районе населенного пункта Светличное в Харьковской области. Об этом РИА Новости заявили в российских силовых структурах.

Как уточнил собеседник агентства, украинские военные были уничтожены ударом реактивной системы залпового огня (РСЗО) в лесном массиве возле Светличного.

Противник потерял до взвода живой силы убитыми и ранеными, а также несколько единиц техники, добавил представитель российских силовых структур.

Ранее стало известно, что рядом с Отрадным в Харьковской области были уничтожены более 10 колумбийских наемников. Уточняется, что бойцы Вооруженных сил (ВС) России также уничтожили группу иностранных наемников из США и Польши, которые вступили в ряды украинской армии.

