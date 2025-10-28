Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:06, 28 октября 2025Россия

Российский школьник вернулся домой и нашел родителей без признаков жизни

В Санкт-Петербурге школьник вернулся домой и нашел родителей без признаков жизни
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге 10-летний школьник вернулся домой после прогулки и нашел родителей без признаков жизни. Об этом сообщает «Mash на Мойке» в Telegram.

Мальчик не смог привести родителей в чувства и позвонил в службу спасения. По данным канала, в квартире также нашли неизвестное вещество.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов выясняют причину произошедшего.

Ранее в Московской области пятимесячный ребенок сутки провел около родителей, которые не подавали признаков жизни. Предварительно, они отравились неизвестным веществом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тысячи бойцов ВСУ может смыть водой в Волчанске после ударов по дамбе под Белгородом. Что об этом известно?

    Зрелые люди предупредили молодежь о главных ловушках взрослой жизни

    Массовая драка во время чемпионата по рукопашному бою попала на видео

    Британцы нашли способ противостоять России

    Ушедший из России автогигант стал лидером по продажам премиум машин в стране

    Трамп назвал страну с самыми сильными вооруженными силами

    Раскрыта многомиллионная выручка Егора Крида за концерты

    Летевший в Таджикистан самолет экстренно сел в российском городе

    В России призвали ограничить показ «Маши и Медведя»

    Орбан заявил об исчерпании ЕС средств для помощи Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости