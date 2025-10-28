Самолет развернулся над Атлантикой и вернулся в аэропорт вылета из-за щели в полу

Самолет авиакомпании United Airlines, летевший из Вашингтона (США) в Рим (Италия), развернулся над Атлантикой и вернулся в аэропорт вылета из-за щели в полу. Об этом пишет Telegram-канал Frequent Flyers.

Проем образовался на стыке между панелями пола и обшивкой, в него провалился ноутбук одного из пассажиров и попал в багажный отсек. Провозить технику в нем запрещено, в случае с переносными компьютерами — из-за легко воспламеняемых встроенных литий-ионных батарей. Уточняется, что загореться ноутбук может и в салоне, но в таком случае возгорание легче заметить. При хранении такой техники в багаже риски крупного пожара на рейсе выше.

В итоге самолет United Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Вашингтона через два часа после вылета. Переносной компьютер достали из багажного отсека, борт заправили, после чего судно снова вылетело в итальянскую столицу. Самолет прибыл в Рим на пять часов позже расписания.

