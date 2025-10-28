Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
12:31, 28 октября 2025Путешествия

Самолет развернулся над Атлантикой и вернулся в аэропорт вылета из-за щели в полу

Рейс из Вашингтона в Рим развернулся над Атлантикой из-за щели в полу
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Markus Mainka / Globallookpress.com

Самолет авиакомпании United Airlines, летевший из Вашингтона (США) в Рим (Италия), развернулся над Атлантикой и вернулся в аэропорт вылета из-за щели в полу. Об этом пишет Telegram-канал Frequent Flyers.

Проем образовался на стыке между панелями пола и обшивкой, в него провалился ноутбук одного из пассажиров и попал в багажный отсек. Провозить технику в нем запрещено, в случае с переносными компьютерами — из-за легко воспламеняемых встроенных литий-ионных батарей. Уточняется, что загореться ноутбук может и в салоне, но в таком случае возгорание легче заметить. При хранении такой техники в багаже риски крупного пожара на рейсе выше.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025

В итоге самолет United Airlines совершил аварийную посадку в аэропорту Вашингтона через два часа после вылета. Переносной компьютер достали из багажного отсека, борт заправили, после чего судно снова вылетело в итальянскую столицу. Самолет прибыл в Рим на пять часов позже расписания.

Ранее борт авиакомпании Air France совершил аварийную посадку в Европе из-за неконтролируемой жары на борту. Boeing 777 выполнял рейс из Парижа, Франция, на остров Реюньон в Индийском океане.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Франция собралась отправить на Украину до двух тысяч солдат. Что на это ответили в Москве?

    Госдума приняла закон о круглогодичном призыве в армию

    Мужчина набросился с вилкой на двух подростков во время полета в Европу

    Второй пациент хирурга клиники Хайдарова скончался после операции

    Разведка сообщила о срочном создании Францией дополнительных мест в госпиталях

    Украинская бронетехника пошла на прорыв к окруженным в ДНР бойцам ВСУ

    Песков предупредил Европу об отношениях с Украиной

    Кастинговое агентство Зеленского превратилось в крупнейшего подрядчика ВСУ

    Верховный суд России определился с понятием «женщина»

    Части россиян обещали резкое потепление

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости