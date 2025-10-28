Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
19:33, 28 октября 2025Культура

СБУ предъявила обвинения Киркорову

СБУ заочно предъявила обвинения Филиппу Киркорову из-за выступлений в Донбассе
Андрей Шеньшаков

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения в адрес российского певца Филиппа Киркорова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис украинского генпрокурора.

Филиппа Бедросовича преследуют из-за его выступлений в Крыму и на территории Донбасса. В частности, в копии уведомления говорится, что народный артист России «неоднократно нарушал установленный законом порядок въезда на территорию Украины».

В 2021 году стало известно, что Служба безопасности Украины объяснила, почему российский певец Филипп Киркоров представляет угрозу безопасности страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы не сталкивались с этим 60 лет». Как Британия готовится к отправке войск на Украину и с какими проблемами столкнулся Лондон?

    Небензя назвал абсурдом сохранение Кубы в террористическом перечне США

    Букмекеров заставят предупреждать о вреде азартных игр

    Выявлен неочевидный фактор риска распространенного вида рака

    Спасатели попали в снежный плен при попытке помочь застрявшим на вулкане в России туристам

    Осыпавшая партнера деньгами женщина прочитала его дневник и пришла в ужас

    Зеленский назвал желаемый срок начала экспорта украинского оружия

    Игрок клуба КХЛ признался в употреблении наркотиков

    Советник Набиуллиной объяснил влияние импортозамещения на курс рубля

    Грабители в балаклавах напали на семью россиянина в частном доме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости