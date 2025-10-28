СБУ предъявила обвинения Киркорову

СБУ заочно предъявила обвинения Филиппу Киркорову из-за выступлений в Донбассе

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения в адрес российского певца Филиппа Киркорова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на офис украинского генпрокурора.

Филиппа Бедросовича преследуют из-за его выступлений в Крыму и на территории Донбасса. В частности, в копии уведомления говорится, что народный артист России «неоднократно нарушал установленный законом порядок въезда на территорию Украины».

В 2021 году стало известно, что Служба безопасности Украины объяснила, почему российский певец Филипп Киркоров представляет угрозу безопасности страны.