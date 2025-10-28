Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:33, 28 октября 2025Россия

Шойгу назвал процент долетающих до российской критической инфраструктуры беспилотников

Шойгу: До российской критической инфраструктуры долетает менее процента БПЛА
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Вячеслав Прокофьев / POOL / РИА Новости

Менее одного процента дронов, запущенных по критической инфраструктуре в России, долетает до своей цели. Об этом заявил секретарь Совета безопасности страны Сергей Шойгу, чьи слова приводит РИА Новости.

Такую долю он назвал во время выездного совещания в Приволжском федеральном округе по вопросу защиты критически важных объектов.

«Если говорить в процентном отношении, то меньше одного процента беспилотников долетают», — сказал Шойгу.

По его словам, все нефтяные и газовые компании в России принимают максимальные меры защиты для своих производств. Среди них есть как средства инженерного характера, так и мобильные огневые группы.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что у России есть средства для защиты от ударов по энергетике. Так он прокомментировал планы США предоставить Украине разведданные для атак на соответствующую инфраструктуру.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер звезда «Полицейского с Рублевки» Роман Попов

    Российский суд определился с наказанием для исполнившей песню Монеточки уличной певицы

    Лукашенко назвал способ спасти Евразию

    Митя Фомин признался в болезни

    Трамп одним словом описал ожидания от встречи с Си Цзиньпином

    В России ответили на заявление Литвы о возможном закрытии транзита в Калининград

    В России разъяснили принцип отбора людей в добровольческие формирования

    Большинство россиян сталкиваются с проблемами в поликлиниках. Как застраховать себя?

    Москвичей призвали готовиться к дождям вместо снега

    Шойгу назвал процент долетающих до российской критической инфраструктуры беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости