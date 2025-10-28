Шойгу назвал процент долетающих до российской критической инфраструктуры беспилотников

Шойгу: До российской критической инфраструктуры долетает менее процента БПЛА

Менее одного процента дронов, запущенных по критической инфраструктуре в России, долетает до своей цели. Об этом заявил секретарь Совета безопасности страны Сергей Шойгу, чьи слова приводит РИА Новости.

Такую долю он назвал во время выездного совещания в Приволжском федеральном округе по вопросу защиты критически важных объектов.

«Если говорить в процентном отношении, то меньше одного процента беспилотников долетают», — сказал Шойгу.

По его словам, все нефтяные и газовые компании в России принимают максимальные меры защиты для своих производств. Среди них есть как средства инженерного характера, так и мобильные огневые группы.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что у России есть средства для защиты от ударов по энергетике. Так он прокомментировал планы США предоставить Украине разведданные для атак на соответствующую инфраструктуру.