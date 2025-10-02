В России отреагировали на планы США предоставить Украине данные для ударов по энергетике

Депутат Колесник: У России есть средства для защиты от ударов по энергетике

У России есть средства для защиты от ударов по энергетике, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на планы США предоставить Украине разведданные для атак на соответствующую инфраструктуру.

Ранее об это со ссылкой на источники сообщила The Wall Street Journal. По данным газеты, Штаты планируют предоставить Украине данные разведки, которые Киев сможет использовать для нанесения ракетных ударов дальнобойным оружием по объектам российской энергетической инфраструктуры.

Депутат отметил, что Америка уже не первый год предоставляет Украине данные разведки, как добытые при помощи технических средств, так и при помощи агентурной разведки.

Ничего нового здесь не произошло. Другой вопрос, что это уже озвучено президентом страны, а не каким-нибудь клерком. У нас есть средства, чтобы защитить наших соотечественников, наших граждан в любой точке земного шара. Просто мы должны перестать стесняться, думать, что скажет Запад, повысит ли это эскалацию Андрей Колесник депутат Госдумы

Впервые о решении Трампа разрешить наносить удары вглубь территории России дальнобойным оружием заявил спецпосланник главы государства Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

Также 26 сентября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Трамп на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским допустил отмену ограничений на использование Киевом американского дальнобойного оружия для ударов вглубь России. Однако, как отмечается в статье, хозяин Белого дома не брал на себя прямых обязательств по снятию ограничений.

