Украинский солдат расстрелял мужчину во время штурма поселка ДНР

Прокуратура направила в суд ДНР дело стрелка ВСУ Бензенко за убийство мужчины

Военная прокуратура Объединенной группировки войск (сил) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 37-летнего стрелка войсковой части А-4941 Вооруженных сил Украины (ВСУ) Максима Бензенко, расстрелявшего жителя Донецкой народной республики (ДНР). Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Украинский военнослужащий обвиняется в убийстве по мотивам политической и идеологической вражды и жестоком обращении с гражданским населением. Он находится под стражей. Дело по существу рассмотрит Верховный суд ДНР,

По версии следствия, днем 14 сентября 2024 года Бензенко во время штурма открыл стрельбу по жителю населенного пункта Гродовка, чтобы тот не раскрыл российским войскам координаты боевых позиций ВСУ. Мужчина получил три выстрела из автомата АКМ.

Ранее сообщалось, что в ДНР к 22 годам колонии строгого режима приговорили бойца отряда особого назначения «Азов» (признан террористической организацией и запрещено в РФ) за расправу над гражданским на почве политической и идеологической ненависти.