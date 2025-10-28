Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:25, 28 октября 2025Мир

Сийярто назвал условие для мира в Европе

Сийярто назвал возможное соглашение России и США условием для мира в Европе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Reuters

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто высказался об установлении мира в Европе. Его слова приводит белорусский телеканал «Первый информационный».

Сийярто назвал возможное соглашение России и США условием для мира в Европе. По его мнению, страны должны заключить
«всеобъемлющий» договор.

Кроме того, глава МИД Венгрии выразил надежду, что президент США Дональд Трамп «проявит достаточно силы духа, чтобы, несмотря на подрывные усилия европейцев, ему удалось заключить соглашение с русскими».

Ранее Сийярто назвал главное препятствие для вступления Украины в Евросоюз. Он подчеркнул, что такой шаг представляет угрозу для Европы и может привести к войне и потере денег европейцев.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы не сталкивались с этим 60 лет». Как Британия готовится к отправке войск на Украину и с какими проблемами столкнулся Лондон?

    В США рассказали о продаже оружия Европе для передачи Украине

    Звезда «Глухаря» высказалась о Романе Попове

    Театр на Покровке открылся после масштабного ремонта

    В Бразилии начались перестрелки между полицией и наркоторговцами

    PepsiCo впервые за 25 лет провела ребрендинг

    Израиль нанес несколько ударов по Газе

    Командир бригады ВСУ планировал бегство в Польшу

    Ирландский журналист заявил о процветании насилия на Украине

    Российские хакеры получили доступ к данным «Крымско-татарского ресурсного центра»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости