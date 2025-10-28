Сийярто назвал условие для мира в Европе

Сийярто назвал возможное соглашение России и США условием для мира в Европе

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто высказался об установлении мира в Европе. Его слова приводит белорусский телеканал «Первый информационный».

Сийярто назвал возможное соглашение России и США условием для мира в Европе. По его мнению, страны должны заключить

«всеобъемлющий» договор.

Кроме того, глава МИД Венгрии выразил надежду, что президент США Дональд Трамп «проявит достаточно силы духа, чтобы, несмотря на подрывные усилия европейцев, ему удалось заключить соглашение с русскими».

Ранее Сийярто назвал главное препятствие для вступления Украины в Евросоюз. Он подчеркнул, что такой шаг представляет угрозу для Европы и может привести к войне и потере денег европейцев.

