Союзник США не захотел отказываться от российского газа

Reuters: Япония хочет продолжить импорт российского сжиженного природного газа

Несмотря на то, что США и Япония договорились о серьезном углублении экономического сотрудничества, не факт, что Токио откажется от импорта российских энергоносителей. Об этом сообщило агентство Reuters.

Оно напомнило, что президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити подписали рамочное соглашение о поставках редкоземельных металлов, поскольку обе страны стремятся снизить доминирование Китая на этом рынке. В Белом доме пообещали, что Япония и США будут развивать справедливые рынки критически важных минералов и редкоземельных металлов. В частности, обе страны собрались заключить соглашение о накоплении запасов, тем более что, несмотря на доминирующее положение Китая, США и Мьянма контролируют 12 и 8 процентов мировой добычи редкоземельных металлов.

Кроме того, Япония пообещала инвестировать 550 миллиардов долларов в экономику США. Соответствующее двустороннее торговое соглашение, помимо прочего, будет включать в себя производство электроэнергии и сжиженного природного газа (СПГ).

В связи с этим Reuters обратил внимание, что накануне поездки Трампа в Азию США призвали покупателей российских энергоносителей, включая Японию, прекратить этот импорт. Япония же в последние несколько лет нарастила закупки СПГ в США, стремясь диверсифицировать поставки, отойдя от своего ключевого поставщика — Австралии. Кроме того, Токио готовится к истечению контрактов на поставку в рамках российского проекта СПГ «Сахалин-2».

В июне компания JERA, крупнейший покупатель СПГ в Японии, согласилась импортировать до 5,5 миллиона тонн американского СПГ в год по 20-летним контрактам, поставки начнутся примерно с 2030 года. Это примерно столько же, сколько Япония ежегодно импортирует с «Сахалина-2».

Однако, как заявил один высокопоставленный японский чиновник, Токио хотел был продолжить импорт СПГ в рамках проекта «Сахалин-2». Дело в том, что доставка этого энергоносителя в Японию занимает всего несколько дней. Газ с Аляски везут около недели, а с побережья Мексиканского залива США — около месяца.

В свою очередь, генеральный директор консалтинговой компании Tanaka Global Нобуо Танака заявил, что США хотят отказа Японии от российских энергоносителей. Но это ближайший и к тому же очень дешевый источник СПГ.

«Могут ли США поставлять Японии СПГ по такой же низкой цене, как тот, что сейчас поставляется из России? Может ли газ с Аляски быть таким же доступным?» — риторически поинтересовался Танака.

