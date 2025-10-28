США предрекли проигрыш в войне с Китаем

The Atlantic: США проиграют при затяжной войне с Китаем

Вооруженные силы (ВС) США в случае возникновения затяжного вооруженного конфликта с Китаем потерпят поражение. Об этом заявил профессор Филлипс О'Брайен в статье для The Atlantic.

«США должны готовить свои ВС к натиску китайских дронов и конфликту, который может затянуться на годы. В противном случае они могут выиграть первые сражения, но, вероятно, проиграют долгую войну», — написал он.

По его словам, на данный момент США обладают более мощной армией, которая сможет в начале нанести китайцам несоизмеримо большие потери.

Однако эксперт подчеркнул, что из-за снижения производственных мощностей США с трудом смогут восполнить даже небольшую часть потерь, в то время как Китай сможет в короткие сроки существенно нарастить масштабы и скорость производства вооружений.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп в ходе предстоящей встречи может попросить председателя КНР Си Цзиньпина усилить давление на Россию для урегулирования конфликта на Украине. Уточняется, что это одна из тем для обсуждения между лидерами двух государств.