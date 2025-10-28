Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:46, 28 октября 2025Мир

США предрекли проигрыш в войне с Китаем

The Atlantic: США проиграют при затяжной войне с Китаем
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Wang Zhao / Pool via Reuters

Вооруженные силы (ВС) США в случае возникновения затяжного вооруженного конфликта с Китаем потерпят поражение. Об этом заявил профессор Филлипс О'Брайен в статье для The Atlantic.

«США должны готовить свои ВС к натиску китайских дронов и конфликту, который может затянуться на годы. В противном случае они могут выиграть первые сражения, но, вероятно, проиграют долгую войну», — написал он.

По его словам, на данный момент США обладают более мощной армией, которая сможет в начале нанести китайцам несоизмеримо большие потери.

Однако эксперт подчеркнул, что из-за снижения производственных мощностей США с трудом смогут восполнить даже небольшую часть потерь, в то время как Китай сможет в короткие сроки существенно нарастить масштабы и скорость производства вооружений.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп в ходе предстоящей встречи может попросить председателя КНР Си Цзиньпина усилить давление на Россию для урегулирования конфликта на Украине. Уточняется, что это одна из тем для обсуждения между лидерами двух государств.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы не сталкивались с этим 60 лет». Как Британия готовится к отправке войск на Украину и с какими проблемами столкнулся Лондон?

    Небензя назвал абсурдом сохранение Кубы в террористическом перечне США

    Букмекеров заставят предупреждать о вреде азартных игр

    Выявлен неочевидный фактор риска распространенного вида рака

    Спасатели попали в снежный плен при попытке помочь застрявшим на вулкане в России туристам

    Осыпавшая партнера деньгами женщина прочитала его дневник и пришла в ужас

    Зеленский назвал желаемый срок начала экспорта украинского оружия

    Игрок клуба КХЛ признался в употреблении наркотиков

    Советник Набиуллиной объяснил влияние импортозамещения на курс рубля

    Грабители в балаклавах напали на семью россиянина в частном доме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости