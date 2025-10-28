Экономика
19:51, 28 октября 2025Экономика

Стало известно о восстановлении объемов производства свинины в России

Лут: Объемы производства свинины вернутся к нормальному росту к концу 2026 года
Дмитрий Воронин

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Производство свинины в России восстанавливается и к концу 2026 года темпы его роста должно стать нормальными, заявила в Госдуме глава Минсельхоза РФ Оксана Лут. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра, объемы «уже вышли в организованном секторе в плюс». Напомнив, что в связи с текущим положением дел «свинина у нас, к сожалению, выбыла в Курской и Белгородской областях», она отметила, что на фоне нового льготного кредитования больше половины кредитов уже заявлено на новые мощности. «Поэтому начали восстанавливать», — резюмировала Лут ситуацию с производством.

Также глава ведомства поделилась, что по итогам текущего года в части животноводства ожидается положительная динамика, ключевыми драйверами которой являются птица, яйца и молоко.

Как напоминает агентство, с января по июнь 2025 года производство свинины в России снизилось до 3,03 миллиона тонн продукции в живом весе. При этом в конце 2024-го сообщалось, что Россия год к году нарастила экспорт этого вида мясной продукции на 36 процентов, до 204,6 тысячи тонн. В первом полугодии нынешнего года поставки свинины за рубеж выросли еще на 53 процента.

