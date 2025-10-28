Стоимость новостроек в Москве оценили

ГК «Основа»: 66 % новостроек в Москве стоят более 20 млн рублей

Около 66 процентов квартир в новостройках Москвы стоят более 20 миллионов рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование ГК «Основа».

Эксперты изучили распределение предложения по цене и площади. Самый часто попадающийся вариант — квартира в 50–70 квадратов от 20 миллионов рублей. На такие объекты приходится 22 процента от общего числа предложений. На втором месте оказались квартиры площадью 30–50 квадратов от 20 миллионов рублей (16 процентов).

Примечательно, что доля квартир в столичных новостройках дешевле 10 миллионов рублей составляет лишь 4 процента. В основном это небольшое жилье площадью до 30 квадратных метров. Три года назад ситуация была другой: доля квартир дороже 20 миллионов составляла 41 процент, а доля квартир дешевле 10 миллионов — 19 процентов.

Структура предложения отличается в зависимости от сегмента. Так, в массовом сегменте популярнее квартиры в 30–50 квадратов за 10–15 миллионов рублей (доля составляет 20 процентов), в бизнес-классе — 30–50 квадратов за 15–25 миллионов (27 процентов), в премиум-классе — более 100 квадратов дороже 60 миллионов (20 процентов), а в высокобюджетном сегменте — 150–200 квадратов дороже 300 миллионов (15 процентов).

Ранее сообщалось, что большинство россиян рассчитывают купить однокомнатную квартиру или студию в ближайшие 10 лет.