Силовые структуры
15:35, 28 октября 2025Силовые структуры

Суд определился с «еле ходящим» российским генералом

Суд на полгода продлил арест обвиняемому в коррупции генералу Павлу Попову
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

235-й гарнизонный военный суд продлил арест на полгода обвиняемому в коррупции бывшему замминистра обороны России генералу армии Павлу Попову. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, судебное следствие по его уголовному делу назначено на 11 ноября.

Во время заседания Попов находился в так называемом аквариуме для заключенных под стражей. Рядом с ним были ходунки.

Ранее адвокат генерала Денис Сага неоднократно заявлял, что его доверитель еле ходит в СИЗО «Лефортово». Он лишен передач, но жаловаться президенту Владимиру Путину не намерен, говорил защитник.

Генерал Попов обвиняется в особо крупном мошенничестве, коррупции и превышении должностных полномочий. Уголовное дело составляет 56 томов.

