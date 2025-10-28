Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:59, 28 октября 2025Россия

Свыше 150 человек заразились гепатитом в российском онкодиспансере

В онкодиспансере на Камчатке 167 пациентов заразились гепатитом
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Число пациентов, которые заразились гепатитом в онкодиспансере на Камчатке, возросло и составило более 150 человек. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, его цитирует ТАСС.

«По тем данным, которые уже есть по этой вспышке, заразились 167 человек, по данным Минздрава. Но итоговые цифры будут выданы Роспотребнадзором», — сообщил Солодов.

Он назвал сложившуюся в онкодиспансере ситуацию крайне болезненной и напомнил, что после выявления очага заражения в отставку ушел глава Минздрава Камчатки.

Вспышка гепатита в медицинском учреждении на Камчатке произошла в январе 2025 года. Тогда сообщалось о десятках заболевших, которые заразились после прохождения КТ с контрастированием. Следствие считает, что именно в кабинете КТ находился очаг инфекции.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он умолял меня». Бывший генсек НАТО рассказал, как отказал Зеленскому в поддержке в 2022 году. Почему это произошло?

    Россияне бросились скупать один вид жилья

    Известная актриса показала без фильтров фигуру в бра-топе после похудения

    Юный россиянин готовил терракт против высокопоставленного сотрудника МВД

    Малкин обошел Овечкина и установил рекорд НХЛ

    Меркель уличили в отчитывании Мерца по одному поводу

    Девять самолетов изменили маршрут из-за беспилотника в аэропорту Европы

    Набиуллина пообещала снижать ключевую ставку весь год

    Расправившийся с 15 женщинами «кубанский Чикатило» подцепил опасную инфекцию

    Раскрыт простой способ улучшить самочувствие и уменьшить тревожность

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости