Свыше 150 человек заразились гепатитом в российском онкодиспансере

В онкодиспансере на Камчатке 167 пациентов заразились гепатитом

Число пациентов, которые заразились гепатитом в онкодиспансере на Камчатке, возросло и составило более 150 человек. Об этом сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, его цитирует ТАСС.

«По тем данным, которые уже есть по этой вспышке, заразились 167 человек, по данным Минздрава. Но итоговые цифры будут выданы Роспотребнадзором», — сообщил Солодов.

Он назвал сложившуюся в онкодиспансере ситуацию крайне болезненной и напомнил, что после выявления очага заражения в отставку ушел глава Минздрава Камчатки.

Вспышка гепатита в медицинском учреждении на Камчатке произошла в январе 2025 года. Тогда сообщалось о десятках заболевших, которые заразились после прохождения КТ с контрастированием. Следствие считает, что именно в кабинете КТ находился очаг инфекции.