09:13, 28 октября 2025Мир

Трамп сообщил о прохождении МРТ

Трамп заявил, что прошел МРТ и получил идеальные результаты
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что прошел магнитно-резонансную томографию (МРТ) и получил идеальные результаты. Его слова передает NBC.

«Да, мне сделали МРТ. И результаты были идеальными», — сообщил американский лидер.

По словам Трампа, обследование было проведено в начале октября в ходе визита в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида. При этом американский лидер отказался назвать причину прохождения МРТ, посоветовав журналистам «спросить врачей», считающих его результаты «одними из лучших, которые они когда-либо видели».

7 октбяря американский журналист Сеймур Херш сообщил, что в окружении президента США растет обеспокоенность в связи с ухудшением его когнитивных способностей.

