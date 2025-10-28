Россия
Участник операции «Поток» прошел пешком 24 километра до позиций ВСУ

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Участник операции «Поток» с позывным Бокс прошел пешком 24 километра до позиций ВСУ. Об этом рассказал военкор RT Влад Андрица, фрагмент эфира телеканала «Звезда» с его участием опубликован в Telegram.

По словам журналиста, Бокс с сослуживцами пошли на новое задание уже через несколько дней после «Потока». «Прокапались и пошли 24 километра в Демидовку», — пояснил Андрица.

Журналист заявил, что боец находится в прекрасной физической форме. «Он в апреле отсидел шесть дней в трубе без еды и воды и так далее. После этого у них был марш на Демидовку в составе малой штурмовой группы. Я думаю, что вопрос о его физической подготовке автоматически (...) снимается», — заключил военкор.

Ранее участник СВО был вынужден 12 дней ползти до российских позиций, в результате встретив день рождения в лесу. Как выяснилось, сослуживцы подумали, что раненый солдат не выжил, и по ошибке оставили его на поле боя.

