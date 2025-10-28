Участникам нацгруппировки «Медведи SS» вынесли приговор в России

В Ростове-на-Дону суд приговорил 9 участников «Медведи SS» к срокам до 28 лет

В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд приговорил девятерых участников украинской группировки «Медведи SS» (признана террористической организацией, запрещена в РФ) к сроку от 17 до 28 лет лишению свободы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Трое из мужчин выслушали приговор в зале суда, а остальные приговорены заочно. Прокурор запрашивал для всех фигурантов от 17 до 24 лет лишения свободы.

По версии следствия, один из осужденных в 2017 году создал вооруженное формирование – диверсионно-штурмовую группу «SS Медведи», целью которого стал захват власти и изменение конституционного строя Донецкой народной республики (ДНР). В результате подсудимые систематически участвовали в боевых действиях против Российской армии, а также регулярно совершали диверсионно-разведывательные и военно-террористические действия. Жертвами неонацистов стали более 100 человек.

Их дело начали рассматривать в августе 2022 года.