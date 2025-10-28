Интернет и СМИ
В Британии назвали линию боевого соприкосновения на Украине зоной убийств

Sky News: Линия боевого соприкосновения на Украине уступила место зоне убийств
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Беспилотники стали главным оружием в украинском конфликте, линия боевого соприкосновения уступила место «зоне убийств». Об этом сообщает британский телеканал Sky News.

Телеканал отмечает, что ход ведения боевых действий радикально изменился. Репортеры, побывавшие в Красноармейске Донецкой народной республики, сделали акцент на большом количестве российских беспилотников, которые охотятся за техникой и боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Журналисты отметили, что на их глазах российский FPV-дрон подбил украинский танк — экипаж спасся бегством.

«Они просто жужжали повсюду вокруг нас, на 360 градусов», — подчеркнули репортеры Sky News.

Ранее британская газета The Telegraph написала, что страны-члены «коалиции желающих» решила сменить тактику с помощи Украине на давление на Россию.

