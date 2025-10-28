Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:22, 28 октября 2025Интернет и СМИ

В Британии ответили на просьбу Зеленского

Журналист Торнтон: НАТО не поможет Украине оборонять Красноармейск в ДНР
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Североатлантический альянс (НАТО) не поможет Украине оборонять Красноармейск (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики (ДНР). Так на просьбу украинского лидера Владимира Зеленского ответил британский журналист Уоррен Торнтон на своей странице в социальной сети X.

«Обычный бред от Зеленского переводится так: НАТО, у нас проблема. Проблема в том, что НАТО не придет, их никогда не было. Три года они подстрекали Украину, и ее мужчины были принесены в жертву на алтарь ненависти Запада к России», — написал Торнтон.

Ранее военный корреспондент Александр Коц увидел повторение бахмутского сценария (ожесточенные бои за Артемовск, украинское название — Бахмут, которые велись в 2022-2023 годах) для ВСУ в Красноармейске. Так журналист отреагировал на сообщение о переброске в город украинских подразделений спецназа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Сахалине произошел блэкаут. Перед этим жители заметили загадочную вспышку в районе ТЭЦ

    Экономист назвала размер пенсии для неработающих пенсионеров в 2026 году

    Трамп счел экс-лидера Бразилии неудачником

    Будущим родителям раскрыли сумму маткапитала на первого ребенка в 2026 году

    В России заявили о попытках Запада сорвать диалог Путина и Трампа

    Акула попыталась оторвать руку дайверу

    Семья невесты отказалась приходить на свадьбу из-за одной детали в прошлом жениха

    Новая премьер Японии решила исполнить желание Трампа

    Маск пригрозил уходом из Tesla и потребовал компенсацию

    В МВД озвучили последствия сохранения госномеров без триколора для автомобилистов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости