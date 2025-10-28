Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:44, 28 октября 2025Наука и техника

В Британии порассуждали о последствиях ядерного удара по Лондону

DE: Удар баллистической ракеты «Тополь» по Лондону вызовет огненную бурю
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Гипотетический ядерный удар по Лондону может привести к масштабным людским потерям и разрушениям. О последствиях удара межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) вроде российского «Тополя» порассуждало британское издание Daily Express (DE).

Автор напомнил, что на базу военно-воздушных сил Великобритании в графстве Саффолк привезут американское ядерное оружие. Поэтому страна окажется «на переднем крае» в случае открытого конфликта между Россией и США. Территория Британии может стать целью для ядерного удара.

В отчете «Движения за ядерное разоружение» предположили, что попадание боеголовки МБР «Тополь» или «Тополь-М» в центр Лондона может привести к потере миллиона человек. В эпицентре взрыва температура достигнет миллиона градусов Цельсия. Кроме того, отдельные пожары могут вызвать огненную бурю, которая поглотит кислород.

Материалы по теме:
Летающая смерть США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?
Летающая смертьСША создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия?
28 августа 2020
Все боятся третьей мировой войны. Как она начнется и правда ли весь мир будет уничтожен?
Все боятся третьей мировой войны.Как она начнется и правда ли весь мир будет уничтожен?
21 ноября 2024

В публикации добавили, что примерно в 11 километрах от эпицентра взрыва люди могут получить сильные ожоги. «Огромный масштаб потерь станет непосильной нагрузкой для медицинской системы Великобритании, поскольку на расстоянии до 17 километров от взрыва также будет много пострадавших в результате разбитых окон или повреждений зданий», — говорится в сообщении.

В сентябре журнал Military Watch Magazine подсчитал, что в мире есть 15 стран, способных нанести ядерный удар.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Франция собралась отправить на Украину до двух тысяч солдат. Что на это ответили в Москве?

    Госдума приняла закон о круглогодичном призыве в армию

    Мужчина набросился с вилкой на двух подростков во время полета в Европу

    Второй пациент хирурга клиники Хайдарова скончался после операции

    Разведка сообщила о срочном создании Францией дополнительных мест в госпиталях

    Украинская бронетехника пошла на прорыв к окруженным в ДНР бойцам ВСУ

    Песков предупредил Европу об отношениях с Украиной

    Кастинговое агентство Зеленского превратилось в крупнейшего подрядчика ВСУ

    Верховный суд России определился с понятием «женщина»

    Части россиян обещали резкое потепление

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости