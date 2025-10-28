В бухте Севастополя после происшествия с плавкраном возникло загрязнение

В Южной бухте Севастополя после происшествия с плавкраном возникло загрязнение, об этом сообщили в управлении Росприроднадзора, передает РИА Новости.

«В ходе осмотра территории на поверхности акватории обнаружено загрязнение в виде радужных пленок и пятен нефтепродуктов», — говорится в заявлении ведомства.

Площадь загрязнения составила 409,3 тысячи квадратных метра. В настоящий момент осуществляются работы по очистке.

Плавкран опрокинулся в Южной бухте Севастополя 27 октября. Как уточнил губернатор города Михаил Развожаев, внештатная ситуация возникла на территории Севастопольского морского завода. По словам Развожаева, удалось спасти 15 человек, из них семерым потребовалась госпитализация. У граждан врачи выявили травмы легкой и средней тяжести.