В российском городе произошло опрокидывание плавкрана

Развожаев: В Севастополе произошло опрокидывание плавкрана, есть пострадавшие

В Севастополе произошло опрокидывание плавучего крана в Южной бухте, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор российского города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Он отметил, что внештатная ситуация возникла на территории Севастопольского морского завода. По словам Развожаева, удалось спасти 15 человек, из них семерым потребовалась госпитализация. У граждан врачи выявили травмы легкой и средней тяжести.

На месте происшествия начали работать представители экстренных служб и спасатели.

«В причинах произошедшего разберутся специалисты. Создана комиссия по расследованию инцидента», — подчеркнул губернатор Севастополя.

