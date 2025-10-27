Россия
17:51, 27 октября 2025

В российском городе произошло опрокидывание плавкрана

Развожаев: В Севастополе произошло опрокидывание плавкрана, есть пострадавшие
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В Севастополе произошло опрокидывание плавучего крана в Южной бухте, есть пострадавшие. Об этом сообщил губернатор российского города Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Он отметил, что внештатная ситуация возникла на территории Севастопольского морского завода. По словам Развожаева, удалось спасти 15 человек, из них семерым потребовалась госпитализация. У граждан врачи выявили травмы легкой и средней тяжести.

На месте происшествия начали работать представители экстренных служб и спасатели.

«В причинах произошедшего разберутся специалисты. Создана комиссия по расследованию инцидента», — подчеркнул губернатор Севастополя.

До этого стало известно, что в Ростовской области теплоход «Волгонефть-242» столкнулся с мостом. По факту случившегося российские следователи возбудили уголовное дело.

    Все новости