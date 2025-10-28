Мир
В Европе признали неспособность Украины вернуть потерянные территории

Глава Минобороны Италии Крозетто: Украине не вернуть потерянные территории
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Фото: Remo Casilli / Reuters

Украина не сможет вернуть потерянные с 2014 года территории даже с чужой помощью. Об этом в готовящейся к публикации книге известного тележурналиста Бруно Веспы заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто, пишет агентство Ansa.

По словам главы Минобороны, возвращение территорий «сегодня всеми считается невозможным». «Россия никогда их не отдаст, и у Украины не хватит сил вернуть их в одиночку, даже с нашей помощью», — подчеркнул он.

Крозетто не смог ответить на вопрос, готова ли Украина к территориальным уступкам. «Им решать, что принесет большую жертву — уступка территорий или продолжение кровопролитной войны, которая может обостриться» — заключил он.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова к дипломатическому урегулированию кризиса, но не ценой территорий. Он вновь акцентировал внимание на желании прекратить огонь до начала переговоров по урегулированию военных действий.

21 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил невозможность полного прекращения огня на Украине. Он подчеркнул, что такое решение не искоренит суть проблемы, а поспособствует забвению первопричин.

