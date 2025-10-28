Россия
28 октября 2025

В Госдуме оценили идею встречи с конгрессменами США

«Ъ»: В Госдуме с осторожностью оценили идею встречи с конгрессменами США
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В Госдуме с осторожностью отнеслись к идее встречи с конгрессменами США. Об этом сообщил «Коммерсант» («Ъ») со ссылкой на опрошенных депутатов.

Отмечается, что российские парламентарии избегают конкретики и уверенных прогнозов, но признают, что вопрос восстановления диалога является давно назревшим.

В частности, лидер Справедливой России Сергей Миронов поддержал нормализацию диалога, однако отметил, что повестка будущей встречи пока не определена.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев анонсировал скорую встречу депутатов Российской Госдумы с членами Конгресса США. Он выразил мнение, что МоскваВашингтон и Киев сейчас приближаются к окончательному разрешению украинского конфликта дипломатическим путем.

