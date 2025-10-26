Россия
В России анонсировали встречу депутатов Госдумы с конгрессменами из США

Ольга Коровина

Фото: Nathan Howard / Reuters

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев анонсировал скорую встречу депутатов Российской Госдумы с членами Конгресса США. Об этом сообщает ТАСС.

«Вчера встретились с конгрессвумен Анной Луной, она подтвердила желание провести встречу американских конгрессменов с представителями Госдумы, которая будет организована в ближайшее время», — сообщил Дмитриев.

Также глава РФПИ выразил мнение, что Москва, Вашингтон и Киев сейчас приближаются к окончательному разрешению украинского конфликта дипломатическим путем.

Ранее стало известно, что обсуждение проекта строительства тоннеля между Россией и США продолжится.

.
