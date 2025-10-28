Бывший СССР
В Казахстане предотвратили подготовленный иностранцами теракт

КНБ Казахстана предотвратило планировавшийся пятью иностранцами теракт в Алматы
Фото: Павел Александров / ТАСС

В Алматы в сентябре предотвратили планировавшийся пятью иностранцами теракт. Об этом сообщил Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана в своем Telegram-канале.

«Комитетом национальной безопасности в городе Алматы в сентябре 2025 года на стадии приготовления предотвращен теракт, планировавшийся 5 иностранными гражданами. Все они арестованы, ведется следствие», — говорится в сообщении. При этом в ведомстве уточнили, что информация о ходе расследования разглашению не подлежит.

Отмечается, что по подозрению в пропаганде терроризма также под стражу в сентябре и октябре в рамках уголовных дел были взяты восемь граждан Казахстана. Кроме того, к различным срокам лишения свободы за терроризм и экстремизм были приговорены шесть лиц.

Ранее президент России Владимир Путин созвонился со своим казахским коллегой Касым-Жомартом Токаевым. Они обсудили подготовку к визиту казахстанского лидера в Москву.

