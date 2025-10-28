Бывший СССР
13:14, 28 октября 2025Бывший СССР

В Кремле оценили способность Киева клянчить и тратить деньги всего мира

Песков: Киев умеет всемирно клянчить и тратить деньги, что невозможно найти след
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anton Vaganov / Pool / Reuters

Киев умеет просить деньги у всего мира, а потом тратить полученные средства так, что невозможно найти след. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Киевский режим умеет всемирно клянчить деньги, умеет тратить деньги так, что потом никаких следов найти невозможно», — отметил официальный представитель Кремля.

Пресс-секретарь российского лидера также выразил мнение, что украинские власти будут продолжать данную практику еще долгое время. По его словам, речь может идти о нескольких годах.

Вместе с тем Песков сделал предупреждение странам Европы. Представитель Кремля заявил, что им придется тратить на поддержку Украины все больше.

