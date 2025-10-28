В Петербурге снова задержали исполняющих песни иноагентов музыкантов

В Санкт-Петебурге снова задержали уличных музыкантов, исполнявших песни иноагентов. Об этом сообщает «Фонтанка».

Артисты из группы Restart спели в том числе композиции рэперов Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев, признан Минюстом РФ иностранным агентом) и Моргенштерна (признан Минюстом иностранным агентом).

Полицейские попросили музыкантов прервать концерт, проверили документы и забрали в отделение. Как пишет Mash на Мойке, среди участников группы есть несовершеннолетние.

Артистам может грозить наказание за нарушение порядка проведения публичных мероприятий.

15 октября в Петербурге задержали музыкантов группы «Стоптайм» по делу об административном правонарушении за организацию массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшего нарушение общественного порядка.

16 октября суд арестовал солистку группы Диану Логинову, выступающую под псевдонимом Наоко, на 13 суток за исполнение в центре города песен Noize MC и Монеточки (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, признана Минюстом РФ иностранным агентом).

