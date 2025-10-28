Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:48, 28 октября 2025Россия

В Петербурге снова задержали исполняющих песни иноагентов музыкантов

В Петербурге задержали музыкантов группы Restart, исполнявших песни иноагентов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В Санкт-Петебурге снова задержали уличных музыкантов, исполнявших песни иноагентов. Об этом сообщает «Фонтанка».

Артисты из группы Restart спели в том числе композиции рэперов Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев, признан Минюстом РФ иностранным агентом) и Моргенштерна (признан Минюстом иностранным агентом).

Полицейские попросили музыкантов прервать концерт, проверили документы и забрали в отделение. Как пишет Mash на Мойке, среди участников группы есть несовершеннолетние.

Артистам может грозить наказание за нарушение порядка проведения публичных мероприятий.

15 октября в Петербурге задержали музыкантов группы «Стоптайм» по делу об административном правонарушении за организацию массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшего нарушение общественного порядка.

16 октября суд арестовал солистку группы Диану Логинову, выступающую под псевдонимом Наоко, на 13 суток за исполнение в центре города песен Noize MC и Монеточки (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, признана Минюстом РФ иностранным агентом).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы не сталкивались с этим 60 лет». Как Британия готовится к отправке войск на Украину и с какими проблемами столкнулся Лондон?

    В Госдуме разъяснили законопроект о привлечении резервистов

    Россиян предупредили об обмане мошенников от имени ФНС

    Мирный житель погиб при атаке ВСУ по российскому региону

    Хинштейн раскритиковал губернатора Запорожской области

    В Петербурге снова задержали исполняющих песни иноагентов музыкантов

    В США оценили способность «Буревестника» обойти «Золотой купол»

    На Украине начали продавать шоколад с личинками

    В Минобороны отчитались о сбитых над российскими регионами беспилотниках

    В России оценили идею создать союз Венгрии, Словакии и Чехии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости