В России назвали Зеленского капризным ребенком из-за условия для переговоров

Джабаров: Отказ Зеленского встречаться с Путиным в РФ и Белоруссии — кривляние

Отказ президента Украины Владимира Зеленского встречаться с российским коллегой Владимиром Путиным в России и Белоруссии — это кривляние на публику, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением сенатор поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Ведет себя как капризный ребенок: хочу так, хочу эдак. Надо сначала заслужить право встретиться с нашим президентом, а уже потом выбирать место. Так как себя ведет Зеленский после всех его негативных высказываний в адрес нашей страны, в адрес нашего высшего руководства, я думаю, что желания встретиться с ним ни у кого нет», — ответил на заявление Зеленского Джабаров.

Более того, по словам сенатора, украинский лидер не готов к встрече с российским коллегой.

«У него нет ни одного конструктивного предложения. У него только одно: любой ценой заставить Россию продолжать боевые действия, чтобы сохранить свой режим у власти, как это ни парадоксально звучит», — добавил он.

Я думаю, что это кривляние Зеленского для публики внешней и внутренней. Поэтому я бы серьезно не воспринимал это Владимир Джабаров первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам

Ранее Зеленский отказался встречаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в России и Белоруссии. Он заявил, что обсуждал потенциальную трехстороннюю встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. По словам украинского лидера, Будапешт для него не является проблемой. Дело лишь в премьер-министре Венгрии Викторе Орбане и его политике по отношению к Киеву.