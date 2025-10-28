Бывший СССР
Зеленский исключил два места для встречи с Путиным и Трампом

Зеленский отказался встречаться с Путиным в России и Белоруссии
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отказался встречаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным в России и Белоруссии. Его слова передает «Левый Берег».

Зеленский заявил, что обсуждал потенциальную трехстороннюю встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. По словам украинского лидера, Будапешт для него не является проблемой. Дело лишь в премьер-министре Венгрии Викторе Орбане и его политике по отношению к Киеву.

«Если будут результаты, Бог с ним, — пусть переговоры состоятся где угодно (...) Наше задание — это окончание войны. Все равно где. Почти все равно — не в России, конечно, и точно не в Белоруссии», — заявил президент Украины.

Ранее Владимир Зеленский назвал стратегической целью Украины формирование флота из 250 современных самолетов. «Это наше будущее», — подытожил он.

