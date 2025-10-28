Бывший СССР
Зеленский назвал стратегическую цель Украины

Зеленский: Цель Украины — формирование флота из 250 современных самолетов
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Henry Nicholls / WPA Pool / Getty Images

Стратегической целью Украины является формирование флота из 250 современных самолетов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами, его слова передает «РБК-Украина».

«Мы ведем параллельные разговоры со Швецией, Францией и США. Общий запрос — это флот на 250 новых самолетов. Это наше будущее», — назвал он.

Сообщается, что приоритетом для Украины являются шведские Gripen. Также Киев ожидает поставок боевых самолетов Rafale от Франции и американских истребителей F-16.

Ранее Зеленский рассказал о первом боевом применении ракеты «Фламинго». Однако ирландский журналист Чей Боуз назвал украинскую ракету «Фламинго» пустышкой.

