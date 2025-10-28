В России отреагировали на желание Венгрии создать альянс скептиков по Украине

Чепа назвал важной задачей желание Венгрии создать альянс скептиков по Украине

Желание Венгрии создать в Европейском союзе (ЕС) альянс, скептически настроенный по отношению к Украине, — это важная задача, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Я считаю, что этот альянс создается для того, чтобы формировать определенные альтернативные мнения по ряду вопросов, связанных с Украиной. Это крайне важно. Потому что сегодня западная пресса пытается делать все для того, чтобы показать единство мнений всех руководств всех стран по украинскому кейсу», — отреагировал Чепа.

Депутат добавил, что создание такого альянса — вполне реализуемая задача.

«Здесь не только будут те страны, которые войдут в альянс, но это будет окошко, куда будут обращаться и другие страны по различным вопросам. Есть абсолютные расхождения мнений у разных стран по разным вопросам», — заключил он.

Ранее стало известно, что Венгрия хочет создать в ЕС альянс, скептически настроенный по отношению к Украине. Советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан сообщил, что лидер страны стремится объединиться с избранным премьер-министром Чехии Андреем Бабишем и премьером Словакии Робертом Фицо.