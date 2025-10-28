Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:45, 28 октября 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на желание Венгрии создать альянс скептиков по Украине

Чепа назвал важной задачей желание Венгрии создать альянс скептиков по Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Желание Венгрии создать в Европейском союзе (ЕС) альянс, скептически настроенный по отношению к Украине, — это важная задача, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Я считаю, что этот альянс создается для того, чтобы формировать определенные альтернативные мнения по ряду вопросов, связанных с Украиной. Это крайне важно. Потому что сегодня западная пресса пытается делать все для того, чтобы показать единство мнений всех руководств всех стран по украинскому кейсу», — отреагировал Чепа.

Депутат добавил, что создание такого альянса — вполне реализуемая задача.

«Здесь не только будут те страны, которые войдут в альянс, но это будет окошко, куда будут обращаться и другие страны по различным вопросам. Есть абсолютные расхождения мнений у разных стран по разным вопросам», — заключил он.

Ранее стало известно, что Венгрия хочет создать в ЕС альянс, скептически настроенный по отношению к Украине. Советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан сообщил, что лидер страны стремится объединиться с избранным премьер-министром Чехии Андреем Бабишем и премьером Словакии Робертом Фицо.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тысячи бойцов ВСУ может смыть водой в Волчанске после ударов по дамбе под Белгородом. Что об этом известно?

    Зрелые люди предупредили молодежь о главных ловушках взрослой жизни

    Массовая драка во время чемпионата по рукопашному бою попала на видео

    Британцы нашли способ противостоять России

    Ушедший из России автогигант стал лидером по продажам премиум машин в стране

    Трамп назвал страну с самыми сильными вооруженными силами

    Раскрыта многомиллионная выручка Егора Крида за концерты

    Летевший в Таджикистан самолет экстренно сел в российском городе

    В России призвали ограничить показ «Маши и Медведя»

    Орбан заявил об исчерпании ЕС средств для помощи Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости