В России ребенка-инвалида нашли в болоте

В Курганской области ребенка-инвалида нашли в болоте. Об этом сообщает сетевое издание ЕАН.

Мальчик потерялся вечером 27 октября. В последний раз его видели в одном из местных садов. После того как родители не смогли самостоятельно отыскать сына, к поискам подключились спасатели.

Ребенка нашли стоящим в болоте. Мальчик был обессилен, напуган и, вероятно, не мог выбраться сам. Его спасли и вернули родителям.

Ранее другой десятилетний мальчик потерялся в Крыму. Его искали несколько часов и нашли благодаря светоотражающим элементам на одежде.