В России заявили о способности «Буревестника» долететь до любой точки земного шара

Депутат Колесник: «Буревестник» может долететь в любую точку земного шара

Крылатая ракета «Буревестник» способна долететь в любую точку земного шара, рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. О способности оружия депутат сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Оружие под названием "Буревестник" может долететь в любую точку земного шара с севера на юг и с востока на запад совершенно спокойно. У него стоит ядерный энергоноситель. Это практически безграничная возможность радиуса поражения. Поэтому на Западе и всполошились все», — отметил Колесник.

Депутат также добавил, что ракета «Буревестник» огибает все препятствия и практически не перехватывается. «Это новое мощное оружие», — заключил он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров описал реакцию по дипломатическим каналам на испытание крылатой ракеты «Буревестник» фразой «как-то все притихли».

